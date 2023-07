Very Mobile, i costi delle 8 nuove opzioni con roaming non superano i 15 euro

Very Mobile, il secondo marchio di WindTre, ha recentemente introdotto otto nuove opzioni per i suoi clienti per navigare su internet in roaming in alcuni Paesi extra UE.

Very Mobile, il secondo marchio di WindTre, ha recentemente introdotto otto nuove opzioni per i suoi clienti per navigare su internet in roaming in alcuni Paesi extra UE. Queste opzioni si aggiungono all’opzione Giga Mondo, lanciata nell’estate del 2022, che offre 1 Giga di traffico dati a 9,99 euro a settimana, con un costo di attivazione di 1,99 euro, e copre 23 Paesi.

Very Mobile: le 8 opzioni che devi provare se hai bisogno del roaming

Le nuove opzioni di roaming, annunciate il 13 luglio 2023, sono denominate Giga Asia e Medio Oriente, Giga Canada, Giga Centro e Sud Africa, Giga Centro e Sud America, Giga Nord Africa, Giga Svizzera, Giga Turchia e Giga USA. A seconda dell’opzione scelta, il costo varia da 4,99 euro a 14,99 euro a settimana, con l’attivazione gratuita.

Ogni opzione offre un pacchetto di dati specifico, ad esempio, Giga Asia e Medio Oriente offre 2 Giga di traffico dati a 14,99 euro a settimana in 20 Paesi, mentre Giga Svizzera offre 10 Giga di traffico dati a 4,99 euro a settimana in Svizzera. Le opzioni possono essere attivate tramite l’app Very Mobile, ma per utilizzarle, è necessario disabilitare l’opzione “Blocco chiamate, SMS, internet all’estero”.

Le opzioni di roaming hanno una validità di un mese dall’attivazione e si rinnovano automaticamente ogni settimana, solo in caso di utilizzo dopo le 23:59 del settimo giorno di validità. Se i Giga inclusi nell’opzione di roaming extra UE vengono esauriti, la navigazione internet viene bloccata. Tuttavia, è possibile rinnovare l’opzione in anticipo cliccando sul pulsante “Rinnova”.

È importante notare che queste opzioni non includono bundle di minuti o SMS, che vengono tariffati a consumo secondo i costi previsti dall’operatore per ogni singolo Paese. Queste nuove opzioni di Very Mobile seguono un meccanismo simile a quello di Travel Pass, l’opzione per il Roaming extra UE proposta dal brand principale WindTre.