Iliad è l’operatore telefonico su cui fare affidamento nel momento in cui si fosse alla ricerca di una soluzione dall’eccellente rapporto qualità/prezzo, le sue promozioni sono economiche e ricche di contenuti, tutti a disposizione di ogni singolo individuo sul territorio nazionale.

La differenza fondamentale è proprio questa, l’accessibilità da parte di tutti i consumatori, poiché a conti fatti non esiste un vincolo di provenienza; ciò sta a significare, in parole povere, che i vari utenti che decideranno di recarsi in negozio (o sul sito) per attivare la promo, potranno farlo senza pensieri o difficoltà particolari (anche la portabilità non è obbligatoria).

Iliad, la promozione dovete attivarla subito

Gli utenti interessati all’acquisto di una SIM ricaricabile di Iliad devono sicuramente fare affidamento sulla bellissima Giga 150, una promozione che ha un costo fisso di soli 9,99 euro al mese, ma allo stesso tempo permette al cliente finale l’accesso ad un bundle veramente molto ampio.

Nello specifico parliamo di una soluzione con 150 giga di traffico dati al mese, affiancati da minuti e SMS che potranno essere liberamente utilizzati per contattare chiunque si desideri sul territorio italiano. Ad impreziosire il tutto troviamo anche un regalo incredibile, infatti la navigazione in 5G è inclusa senza costi aggiuntivi, in questo modo sarà possibile fruire della massima connettività, senza dovervi preoccupare di dover pagare alcunché in aggiunta ai 9,99 euro richiesti mensilmente (il costo di attivazione è di 9,99 euro, cifra una tantum da versare solo in fase di attivazione).