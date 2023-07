Una nuova incredibile offerta è stata resa disponibile proprio in questi giorni da ho.Mobile, l’operatore virtuale dipendente direttamente da Vodafone, pronto a battagliare con gli altri MVNO per riuscire a guadagnare la fiducia del maggior numero di utenti possibili.

Dal sito ufficiale è possibile accedere ad un elevato quantitativo di promozioni, tutte personalizzate in relazione alla provenienza, ma allo stesso tempo pronte a garantire un risparmio più unico che raro, se considerate appunto che il prezzo più basso, proprio della promo di cui vi parliamo oggi, è di soli 6,99 euro.

ho.Mobile, con quest’offerta si risparmia al massimo

ho.Mobile riparte cercando di convincere gli utenti in possesso di una SIM ricaricabile di Iliad o di un MVNO all’effettivo cambio operatore , proponendo un prezzo di appunto 6,99 euro, da versare direttamente tramite il credito residuo della SIM di cui si è effettivamente in possesso. Il bundle incluso al suo interno è molto buono, anche se forse non eccessivamente ampio, se considerate che permette di accedere a illimitati minuti e SMS utilizzabili verso tutti, con l’aggiunta diretta di ben 50 giga di traffico dati al mese.

I vincoli non sono moltissimi, oltre a quelli indicati, ricordiamo che la velocità di navigazione è limitata al massimo a 60Mbps in download. I costi di attivazione, al contrario, sono ridottissimi, infatti la SIM è gratuita, come anche la cifra da versare inizialmente per la richiesta della promo stessa. I dettagli sono raccolti online sul sito ufficiale.