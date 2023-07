Fastweb, la regina delle offerte con 200GB e un regalo che batte Vodafone

Cosa bisognerebbe fare nel caso degli altri gestori per eguagliare quanto visto nell’ultima offerta lanciata da Fastweb? Innanzitutto dovrebbero optare per più contenuti e soprattutto per un modo utile ad integrare la connessione 5G. Ad oggi Fastweb è infatti l’unico provider virtuale che garantisce questo standard, ovviamente solo nelle zone in cui c’è copertura. Da ricordare anche che il 5G risulta attivo solo sugli smartphone compatibili.

Fatto questo preambolo, è il momento di parlare della promo regina del mercato della telefonia mobile. Quando sentite parlare di Mobile Full, state per ascoltare cosa contiene la migliore offerta in assoluto. Fastweb con questa soluzione vuole dare una grande dimostrazione di forza, partendo da un prezzo estremamente basso. Ovviamente i contenuti contribuiscono a rendere il tutto idilliaco per chi cerca la promozione mobile perfetta in merito al rapporto tra qualità e prezzo.

Fastweb offre il meglio con una soluzione straordinaria, si chiama Mobile Full e costa solo 8,95 euro al mese per sempre

La nuova Mobile Full di Fastweb probabilmente non ha bisogno di presentazioni. L’offerta in questione garantisce agli utenti che la sottoscrivono ogni contenuto mensilmente, sempre allo stesso prezzo garantito per almeno un anno dalla data di sottoscrizione.

Venendo ai contenuti presenti al suo interno, Fastweb ha pensato veramente a tutto. Si parte infatti da minuti senza limiti verso qualsiasi gestore fisso o mobile che sia, arrivando ad avere anche 100 SMS verso tutti.

Ciò che stupisce è la connessione Internet in 5G, garantita dalla presenza di 200 giga. L’offerta costa solo 8,95 € al mese ed è attivabile gratuitamente mediante lo SPID.