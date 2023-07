Rabona Mobile chiude? Ecco cosa fare se ne sei cliente

La prima opzione risulta la più conveniente per chi non risente particolarmente dei disservizi che potrebbero verificarsi. La seconda vale invece per chi vuole mantenere un’utenza Rabona Mobile, ma vuole comunque tutelarsi in caso di ulteriori problemi. Avvisiamo però che in questo paricolar caso bisognerà mettere in conto il pagamento di due diversi canoni mensili per l’uso delle SIM.

Infine, la soluzione più scelta dagli utenti nelle scorse settimane è stata per l’appunto quella di richiedere la portabilità del numero e il trasferimento dell’utenza verso un altro operatore. Le persone che optano per tale opzione possono scegliere tra le tantissime e validissime offerte disponibili degli operatori classici o virtuali.