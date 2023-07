PostePay, utenti disperati per i conti svuotati completamente

Malviventi senza scrupoli stanno rubando tutto il denaro degli utenti in possesso di una carta ricaricabile Postepay.

Le PostePay sono nuovamente sotto attacco da parte di malviventi senza scrupoli, intenzionati a rubare ogni singolo centesimo per il proprio tornaconto, lasciando letteralmente sul lastrico i poveri utenti che si ritroverebbero senza tutti i risparmi.

Il problema è molto più grave ed esteso del previsto, poiché al giorno d’oggi le truffe che si nascondono alle spalle del mondo delle PostePay possono mietere non poche vittime, sebbene affondino le radici nel cosiddetto meccanismo del phishing, un qualcosa di già visto e discusso molte volte nel corso degli anni.

PostePay, truffe sempre più pericolose

Il motivo per il quale sempre più spesso le truffe riguardano le Postepay, non è legato ad una inaffidabilità delle stesse, bensì all’ampissima diffusione sul territorio nazionale. Il numero di utenti con una carta attiva è talmente alto, dall’offrire al malvivente la più ampia possibilità di successo. Il phishing inizia con l’invio, come anticipato, di un messaggio di posta elettronica o SMS, con il quale il malvivente si vuole fingere l’azienda di riferimento, cercando di invogliare il consumatore finale, con affermazioni allarmistiche di vario genere, a premere un link interno diretto teoricamente al sito ufficiale.

Nulla di più falso e fittizio, infatti la pagina collegata sembrerà a prima vista identica all’originale, fermo restando essere salvata su un server di proprietà del malvivente stesso, il che comporterà così alla perdita dei dati sensibili che l’utente digiterà a schermo nel tentare l’accesso al proprio profilo.