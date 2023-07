PosteMobile: telefonia mobile e PostePay in un’unica offerta

Gli operatori telefonici virtuali propongono una serie di offerte che sono senza dubbio delle soluzioni molto richieste sul mercato della telefonia mobile. Spesso infatti hanno costi più bassi rispetto alle compagnie tradizionali. Alcune società propongono anche dei pacchetti con servizi legati al proprio business di riferimento. Questo è il caso di PosteMobile.

L’operatore è infatti uno degli esempi più noti ed apprezzati del campo. Non è una sorpresa che il suo bacino di utenti tocchi i 5 milioni e il listino di tariffe sia particolarmente ricco. È proprio ad una di queste tariffe che vogliamo far riferimento: alla Connect Back 200. Questo pacchetto unisce il piano dedicato al proprio smartphone ad una carta PostePay con dei vantaggi molto interessanti.

Quali sono i benefici del pacchetto PosteMobile?

Il pacchetto PostePay Connect Back 200 di PosteMobile prevede un canone mensile di 10€ al mese, a cui bisogna aggiungere 15€ per la carta ricaricabile. Il costo dell’offerta può diminuire a 8,30€ al mese se si sceglie il rinnovo annuale (100€ all’anno). Non è richiesto alcun costo di attivazione per la SIM e neanche un contributo per l’emissione della carta. PosteMobile Connect comprende:

una SIM con minuti e SMS illimitati , più 200 GB di dati da utilizzare in 4G/4G+ , ad una velocità massima di 300 Mbps in download;

, più di dati da utilizzare , ad una velocità massima di in download; una carta PostePay Evolution con IBAN associato.

Ogni mese si potrà ricevere un cashback in base al traffico dati utilizzato: meno giga dell’offerta si consumeranno, più denaro verrà accreditato sulla carta associata. Ecco le soglie di cashback previste:

0 Giga consumati: 4€ di cashback;

Fino a 50 Giga consumati: 3€ di cashback;

Da 50 a 100 Giga consumati: 2€ di cashback;

A partire da 100 a 150 Giga consumati: 1€ di cashback;

Da 150 a 200 Giga consumati: 0€ di cashback;

Servizi aggiuntivi di PostePay Connect Back 200.

L’offerta PostePay Connect di PosteMobile contiene ulteriori super vantaggi:

la possibilità di trasferire giga gratuitamente da una SIM Connect ad un’altra;

la possibilità di trasferire gratuitamente denaro da una carta PostePay ad un’altra;

la possibilità di acquistare 5 GB extra al costo di 1€ (addebitato sulla carta) in caso di superamento dello soglia dati dell’offerta;

il rinnovo automatico dell’offerta sulla carta PostePay associata;

la possibilità di effettuare acquisti online o sugli app store con la carta.

L’offerta PosteMobile Connect Back 200 può essere richiesta in due diversi modi:

Può essere ottenuta scaricando sul proprio smartphone l’app PostePay e seguendo le istruzioni presenti sul display. In questo caso preciso la SIM non avrà alcun costo;

Recandosi presso un qualsiasi ufficio postale. Con questa modalità è previsto il pagamento di un contributo di 15€ per la SIM.

Un pacchetto comodo e utile che unisce telefonia mobile ad un conto corrente. Non è conveniente? Se questa promozione non facesse per voi Poste Mobile offre una vasta gamma di offerte che potrebbero fare al caso vostro.