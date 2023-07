Threads, ecco cosa si nasconde dietro al nuovo social network

Threads, il nuovo social network di Mark Zuckerberg e soci, ha suscitato curiosità riguardo al significato del suo nome e del suo logo. Adam Mosseri, il capo di Instagram, ha fornito alcune spiegazioni in un post pubblicato sull’account ufficiale.

Threads: perché è stato scelto quel logo?

Il logo, realizzato in Instagram Sans, è semplice ed elegante. È ispirato all’alfabeto Tamil, in particolare alla lettera “ம“. Tuttavia, l’ispirazione non si ferma qui. Mosseri ha sottolineato che il logo è anche ispirato al simbolo “@“, che riprende il nome utente, l’individuo e la voce di qualcuno. Inoltre, il logo rappresenta una singola linea ininterrotta, ispirata al cerchio che si forma nell’app quando si apre un Thread.

Il nome “Threads”, che significa letteralmente “fili“, è un chiaro riferimento al concetto di “filo conduttore“. Alcuni hanno iniziato a ipotizzare che il nome e il logo potrebbero anche rimandare all’immagine di ago e filo. Ma facciamo un salto ancor più indietro: cos’è Threads? Si tratta di un’app satellite ideata da Mark Zuckerberg, ma che sembra essere la copia di Twitter. Non a caso Elon Musk, ha già annunciato che farà causa a Meta. Egli sospetta anche che l’app sia stata realizzata grazie al lavoro dei suoi ex dipendenti. Ad ogni modo, tornando a Threads, quest’app è praticamente un microblogging che si connette direttamente a Instagram.

In sintesi, il nome e il logo di Threads riflettono la visione di creare un luogo dove gli individui possono esprimere la propria voce e connettersi con gli altri in un flusso continuo di conversazioni, proprio come i fili che collegano le persone in una trama di relazioni.