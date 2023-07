Rabona mobile è un operatore telefonico virtuale che si appoggia alla rete Vodafone.

Tuttavia, è dal mese di Aprile, che la società sta manifestando dei disservizi abbastanza importanti, che hanno causato un forte malcontento, critiche e reclami da parte degli utenti. Dopo un primo momento, in cui si credeva che tale disservizio fosse dipeso da una problematica tecnica ma temporanea, i clienti si sono visti impossibilitati ad effettuare chiamate, inviare messaggi e persino a collegarsi alla propria rete internet.

Ed è proprio in quel momento che Rabona mobile, con l’intento di fornire una spiegazione ai reclami dei suoi client,i ha affermato che il disservizio fosse dipeso da una mancato rispetto delle norme contrattuali da parte di Vodafone che, di punto in bianco, aveva bloccato l’accesso alla sua rete da parte del gestore.

Di fronte a questa situazione, Rabona ha deciso quindi di fare appello al tribunale di Milano. Evento durante il quale, il giudice ha confermato che, il leader delle comunicazioni Vodafone, effettivamente non ha rispettato i vincoli contrattuali.

Rabona Mobile: la situazione attuale

Dal momento in cui il tribunale di Milano ha accettato il ricorso di Rabona Mobile, Vodafone si è vista costretta a ripristinare la sua linea. In questo modo, rabona ha visto pian piano rientrare i suoi disservizi. Ad oggi, infatti, gli utenti possono nuovamente inviare sms, effettuare telefonate e collegarsi su internet direttamente dal loro smartphone, cosa che, come abbiamo appunto detto, non era più possibile dal mese di Aprile.

Tuttavia, seppur questa è sicuramente una buona notizia, non si hanno ancora certezze circa il futuro dell’operatore telefonico e, soprattutto, se continuerà a mantenere il contratto con la Vodafone.

A tal proposito, i clienti del gestore si trovano a decidere tra varie opzioni:

Attendere eventuali aggiornamenti circa la situazione di Rabona;

circa la situazione di Rabona; Acquistare una seconda SIM ed associarla ad un altro operatore telefonico, attivando una promozione solo voce o comunque più economica;

ed associarla ad un altro operatore telefonico, attivando una promozione solo voce o comunque più economica; Effettuare la portabilità di numero mobile, passando, in questo modo, direttamente ad un altro operatore.

Si tratta di una scelta puramente soggettiva, che dipende unicamente dalle esigenze dell’utente.

Parlando di Rabona mobile, una delle offerte più convenienti disponibile al momento, è quella dalla tariffa di 3,99 euro al mese.

La quale propone:

Sms minuti illimitati;

11 gb di internet;

Vi sono anche altre offerte sempre molto convenienti, ma con un prezzo tariffario leggermente più alto. Potete visualizzare le varie promozioni disponibili andando direttamente sul sito ufficiale del gestore.