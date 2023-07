Rabona Mobile, l’operatore virtuale italiano, come risaputo, è ormai al centro di una situazione davvero sconveniente. Sono mesi ormai che, i clienti di Rabona vivono una condizione di forte disagio, a causa della persistenza del disservizio del loro operatore. Iniziato con l’impossibilità di effettuare e ricevere chiamate, il disservizio del gestore mobile, in apparenza determinato da un temporaneo problema tecnico, ha proseguito con l’impossibilità di inviare e ricevere SMS e di potersi collegare ad Internet.

Rabona Mobile e le cause del disservizio

Dopo mesi di silenzio, in cui l’operatre si è visto, appunto, al centro di un uragano di reclami, critiche e malcontenti da parte dei suoi clienti, Rabona ha deciso di rompere il silenzio. Infatti, attraverso una comunicazione sui suoi principali canali social, il gestore ha informato i suoi clienti che la causa del disservizio non era mai stata tecnica, bensì contrattuale. Pare infatti, che la Vodafone, l’operatore a cui Rabona si appoggia per la linea telefonia, abbia interrotto improvvisamente il servizio offerto a causa di alcuni disguidi a livello contrattuale.

Tuttavia, secondo il contratto stipulato tra Rabona e Plintron, l’aggregatore tecnico principale della rete Vodafone, questo sarebbe dovuto durare fino al 2024, di conseguenza, l’interruzione immediata ed improvvisa del servizio, ha detterminato una violazione di quanto concordato.

Ciò ha dato l’opportunita all’operatore virtuale, di fare ricorso al Tribunale di Milano, ed è di pochissime ore fa, la notizia che, tale ricorso, è stato finalmente accolto.

Una piccola rivincita

Infatti, il giudice, considerate piuttosto chiare le disposizioni contrattuali tra le due parti, ha dichiarato che il blocco del servizio non può essere giusitificato, e che ai clienti debba essere data, a questo punto, almeno la possibilità di ricevere le telefonate.

Come risaputo, oggi gli smartphone, la possibilità di connettersi ad Internet e la molteplicità di applicazini da installare, hanno reso il dispositivo mobile indispensabile per la vita di tutti i giorni, ma anche e soprattutto, in ambito lavorativo. Un disservizio così globale ha sicuramente causato disagi considerevoli a coloro che utilizzano il telefono per questioni lavorative o altro.

Pare che questa sia la prima vittoria di Rabona mobile. L’operatore infatti, non intende affatto mollare. Nonostante molti dei suoi utenti abbiano deciso di ricorrere alla portabilità di numero, prosegue per la sua strada, sicura di non voler chiudere i battenti, ma di avere la sua rivincita. Anche se i tempi saranno sicuramene molto lunghi prima che tutto si sistemi.