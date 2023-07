Whatsapp, gli utenti Beta stanno per provare qualcosa di formidabile

WhatsApp, l’app di messaggistica di proprietà del colosso tecnologico Meta, è in costante evoluzione, con nuove funzionalità in fase di sviluppo e test nelle versioni beta per iOS e Android. Queste, una volta perfezionate, potrebbero essere implementate in futuri aggiornamenti delle applicazioni mobile e desktop, migliorando ulteriormente l’esperienza dell’utente.

Whatsapp: cosa cambia sull’app di messagistica

Una delle funzionalità più recenti in fase di test è una funzione che consente di filtrare le conversazioni direttamente all’interno dell’elenco chat. Ciò potrebbe migliorare significativamente l’esperienza dell’utente, rendendo più facile la gestione delle conversazioni e permettendo una navigazione più fluida tra le chat.

Inoltre, WhatsApp sta testando una nuova funzionalità che consentirà agli utenti di collegare i propri account a un dispositivo aggiuntivo utilizzando il numero di telefono dell’account principale e un codice monouso generato da WhatsApp Web. Questa funzione, attualmente disponibile solo per alcuni beta tester, potrebbe essere particolarmente utile per coloro che hanno difficoltà ad utilizzare la fotocamera del dispositivo o se il browser non riesce a generare il codice QR.

Questa funzione, tuttavia, è utilizzabile solo con WhatsApp Web e non consente di collegare l’account WhatsApp a un dispositivo mobile. Per quanto riguarda la versione per Android, WhatsApp sta iniziando a testare una nuova interfaccia di messaggistica a larghezza intera per i gruppi di annunci della community. Questa nuova interfaccia migliora notevolmente la leggibilità dei messaggi, rendendo più facile per gli utenti distinguere i messaggi di gruppo dalle altre chat. Le bolle dei messaggi ora occupano l’intera larghezza dello schermo, con l’icona del profilo visibile all’interno. Questa nuova interfaccia potrebbe migliorare la leggibilità dei messaggi nei canali e nei gruppi di annunci della community, rendendo più facile per gli utenti leggere i messaggi e distinguerli dalle altre chat.