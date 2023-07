I nuovi prezzi bassi lanciati da MediaWorld puntano ad avvicinare il più possibile gli utenti che vogliono spendere poco o niente, ed allo stesso tempo godere della possibilità di accedere alla tecnologia di ultima generazione. Gli acquisti, come sempre quando parliamo dell’azienda in red, possono essere tranquillamente completati praticamente ovunque in Italia.

Coloro che al giorno d’oggi si ritrovano ad accedere alle offerte tramite il sito ufficiale, ad ogni modo, devono comunque sapere che la spedizione a domicilio potrebbe essere a pagamento, per questo motivo potrebbe essere necessario ipotizzare di dover aggiungere un piccolo contributo a quanto mostrato a schermo. Discorso diverso per l’ordine in negozio, non cambia su tutto il territorio.

MediaWorld, quanti sconti speciali con l’ottimo volantino

Splendidi sconti speciali vi attendono da MediaWorld fino al 12 luglio, gli utenti si sentono liberi di acquistare nuovi prodotti che abbassano ulteriormente il livello di spesa, rispetto al listino del medesimo periodo. All’interno della campagna troviamo la coppia di top di gamma di casa Samsung, il migliore in assoluto, il Galaxy S23 Ultra, in vendita a 1279 euro, ma anche il buonissimo Galaxy S23, il cui prezzo scende a 899 euro. Gli utenti che invece fossero alla ricerca di uno smartphone Samsung più datato, potranno affidarsi al Galaxy S22, oggi acquistabile a 599 euro.

Non mancano all’appello numerosi altri sconti ugualmente interessanti che permettono di ridurre sempre di più la spesa effettiva, per le offerte collegatevi al sito ufficiale, o anche alle immagini che abbiamo inserito poco sotto.