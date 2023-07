Si torna a parlare di alcuni nuovi dispositivi di casa Google, in particolare della prossima serie di smartphone top di gamma Google Pixel 8. Questa volta sono emerse in rete alcune informazioni interessanti riguardanti il possibile prezzo di vendita di questi modelli. Stando a quanto è emerso, in particolare, sembra che la nuova serie costerà di più rispetto alla precedente.

Google Pixel 8, la nuova serie di smartphone potrebbe costare più del passato

Il colosso Big G è già al lavoro sulla realizzazione dei suoi nuovi smartphone di punta. Come già detto, però, sembra che le cose saranno leggermente diverse. Secondo quanto è emerso in rete in queste ore, infatti, sembra che l’azienda abbia deciso di aumentare ancora una volta i prezzi di vendita ufficiali.

Google Pixel 8 – 6.17" FHD+ OLED, 120Hz

– Google Tensor G3 SoC

– 8GB RAM, 128/256GB storage

– Camera: 50MP (GN2) (OIS) + 12MP UW

– Selfie: 11MP

– Android 14

– Ultrasonic FP

– 4,485mah battery, 24W wired/ 12W wireless Launch: Early October

Price: $649/699 — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) July 10, 2023

Nello specifico, Yogesh Brar ha postato un post su Twitter che lascia poco spazio ai dubbi. Secondo quest’ultimo, il prossimo Google Pixel 8 avrà un costo di 649 o 699 dollari. Si tratterebbe quindi di un aumento di 50 o 100 dollari rispetto ai modelli presentati lo scorso anno.

L’utente in questione, oltre al presunto prezzo di vendita, ha anche rivelato alcune specifiche tecniche. Secondo quanto dichiarato, il nuovo Google Pixel 8 avrà sul fronte un display con tecnologia OLED. La diagonale sarà da 6.71 pollici con risoluzione FullHD+ e sarà presente il refresh rate da 120Hz. Come processore sembra che ci sarà a bordo il soc Google Tensor G3 con tagli di memoria comprendenti 8 GB di RAM e 128/256 GB di storage interno.

Il comparto fotografico includerà un sensore principale GN2 da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine e ci sarà anche un sensore ultragrandangolare da 12 MP. La selfie camera sarà da 12 MP. Tra le altre specifiche emerse, ci saranno Android 14 e una batteria da 4485 mah con ricarica rapida da 24W e ricarica wireless da 12W.