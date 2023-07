WhatsApp: Nuove modalità di accesso per la versione web

WhatsApp è in continuo aggiornamento, disponibile per gli utenti beta la versione 2.23.14.19, con nuovi servizi e funzioni in più. Come risaputo la famosa piattaforma di messaggistica istantanea offre giorno dopo giorno grandi novità per i suoi clienti, sia per la versione mobile, sia per la versione web dell’applicazione. E’ a tal proposito che vi parliamo dell’ultimo aggiornamento dell’app, che consente di accedere alla sua versione web non attravero il QR code, come solitamente si fa, ma con il proprio numero di telefono.

WhatsApp, passo dopo passo

Per accedere alla versione web dell’applicazione con il numero di telefono basta seguire alcuni semplici passi:

Una volta aperta la pagina di WhatsApp web bisogna cliccare sui tre puntini presenti in alto a destra sul display, e selezionare la voce “dispositivi collegati“; Da qui, apparirà l’opzione “collega un dispositivo“, al quale seguirà poi una pagina per l’inquadramento del QR Code; Selezionare la voce presente al di sotto del QR Code, con la dicitura “collega invece con il numero di telefono”; Dopo aver cliccato su quest’ultima voce si verrà indirizzati su una pagina nella quale bisognerà inserire il numero di telefono cui associato il vostro account; Da qui basterà premere l’opzione “Avanti“, ed inserire il codice monouso che vi verrà inviato sull’app WhatsApp del vostro smartphone.

Nuove modalità di accesso

Si presume che tale aggiornamento sarà disponibile solamente per la versione web di WhatsApp ma, è abbastanza certo, che Meta stia cercando di estendere questo servizio anche ad altre piattaforme.

Tuttavia si pensa che gli utenti preferiranno utilizzare ancora il QR code per accedere alla versione web, in quanto il collegamento con il proprio telefono e l’invio del codice univoco è sicuramente un processo più lungo.

Ad ogni modo, vale comunque la pena conoscere che vi sono nuove modalità di accesso al proprio account WhatsApp, che potete utilizzare a seconda delle vostre esigenze.