Telegram e Whatsapp sono piattaforme per la messaggistica istantanea, entrambe molto popolari e diffuse praticamente in tutto il mondo.

Spesso ci si domanda quale delle due applicazioni sia migliore, sarebbe consigliabile installare una o l’altra ?

La risposta non è molto semplice né può essere unica.

Entrambe le piattaforme sono gratuite, disponibili sia nella versione browser, sia sotto forma di applicazione su dispositivi IOS e Android. Consentono, inoltre, di inviare messaggi audio, effettuare videochiamate e condividere file.

Tuttavia, sia Telegram sia WhatsApp, nonostante abbiano lo stesso scopo, presentano funzioni e servizi differenti.

Aspetti positivi e alcuni negativi. Dunque la scelta della piattaforma dipende unicamente dalle vostre esigenze e attività.

Tuttavia per una completa valutazione delle tue app, di seguito riportiamo le principali differenze e peculiarità di entrambe le piattaforme.

Telegram e Whatsapp differenze e potenzialità

Come abbiamo già ribadito, sia Telegram sia WhatsApp, possono vantare milioni di utenti iscritti ed utenti attivi. Che si affidano alle piattaforme sia per motivi personali, sia professionali. In quando entrambe le applicazioni possono soddisfare alcune esigenze a seconda dell’utilizzo.

Ecco le principali differenze:

Telegram ha 500 milioni di iscritti. WhatsApp 1.6 miliardi di utenti; Telegram presenta dei bot, WhatsApp no; Telegram offre la possibilità di condividere vari file e contenuti multimediali anche di grandi dimensioni e in una pluralità di formati. WhatsApp, invece, a riguardo presenta alcune restrizioni; Le conversazioni WhatsApp sono protette dalla crittografia end-to-end, mentre Telegram presenta questa funzione solamente per le “chat segrete” Sia WhatsApp sia Telegram, consentono di creare gruppi con cui comunicare con più utenti contemporaneamente. Tuttavia il primo presenta un limite di 256 membri, invece il secondo fino a 200.000 membri. Telegram consente di distruggere i messaggi entro un certo periodo, funzionalità che WhatsApp non presenta.

Queste sono solo alcune delle innumerevoli funzionalità e differenze che caratterizzano entrambe le piattaforme. Dunque non potremmo dirvi quale delle due sia migliore.

Valutate le vostre esigenze e scegliete quella più adatta a voi.