Iliad è l’operatore telefonico Francese che ha fatto il suo debutto ufficialmente nel 2018. Riuscendo in un breve periodo di tempo a raggiungere la popolarità di alcuni leader delle telecomunicazioni italiani, come Vodafone e WindTre.

Infatti le promo di Iliad si caratterizzano in particolare per la loro trasparenza, lealtà e professionalità, nei confronti dei propri clienti.

Iliad: le promo del momento

A tal proposito vi indichiamo 4 delle più convenienti offerte Iliad per quest’estate:

ILIAD GIGA 100.

La promo di 7.90 euro al mese, comprende:

Minuti ed sms illimitati verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; 100 Giga di Internet in 4G , con velocità di 120 mbps in download e 20 mbps in upload;

di Internet in , con velocità di in download e in upload; Roaming dati per l’UE, 8 giga di Internet al mese;

dati per l’UE, di Internet al mese; Altri servizi inclusi come: segreteria telefonica, No scatto alla risposta, controllo credito residuo, hotspot e servizio “Mi Richiami”;

Il costo della SIM e l’attivazione della promo è di 9.90 euro, che arriva a 17.90 euro per includere anche il credito del primo mese.

2. ILIAD GIGA 150.

Per un prezzo di 9.90 euro al mese, essa comprende:

Minuti ed Sms illimitati verso tutti i numeri nazionali.

verso tutti i numeri nazionali. 150 giga di Internet in 5G , con velocità di 400 Mbps in download e 240 mbps in upload;

di Internet in , con velocità di in download e in upload; Roaming dati per l’UE, con 10 giga di Internet al mese;

dati per l’UE, con di Internet al mese; Altri servizi telefonici inclusi di cui abbiamo parlato già nell’offerta precedente.

Il costo della SIM e l’attivazione della promo è di 29.90 euro, inclusiva anche del primo mese.

3. ILIAD DATI 300.

Al prezzo di 13.90 euro al mese, si tratta di un’offerta per solo traffico dati, e comprende:

0,28 euro a minuti per le chiama e gli SMS ;

a per le chiama e gli ; Internet a 300 giga in 4G , con velocità di 120 Mbps in download e 20 mbps in upload;

in , con velocità di in download e in upload; Roaming dati per l’UE, con 13 giga al mese;

E e tutti gli altri servizi Iliad di cui abbiamo già parlato. Il costo della SIM e l’attivazione dell’offerta inclusiva anche dal primo mese è di 23,98 euro da pagare solo una volta, dopodiché l’offerta fissa sarà di 13,90 euro al mese.

4. ILIAD VOCE

Si tratta di una promo realizzata per quelle persone che non utilizzano internet, ma che usufruiscono del telefono solamente per effettuare chiamate e inviare messaggi di testo.

L’offerta è di 4,99 euro al mese , e comprende:

Minuti ed sms illimitati verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; 40 mega di internet in 4G;

Il costo della SIM, l’attivazione dell’offerta e l’inclusione del primo mese sono disponibili ad un prezzo di 14.98 euro da pagare solamente una volta, dopodiché 4,99 euro per sempre.

Ultima curiosità Iliad

La diffusione dell’operatore telefonico è sempre più distante. Infatti è di poche settimane fa la notizia che ha visto l’apertura del primo Store ufficiale di Iliad nella città di Caserta. L’inaugurazione del negozio ha suscitato una grande partecipazione e ai presenti è stata offerta la colazione e simpatici gadget. La prossima apertura di un altro Store ufficiale è prevista, inoltre, anche per la città di Cagliari. Per cui Iliad ha iniziato la ricerca delle principali figure professionali al suo interno.