Iliad, è ad oggi, il quarto operatore telefonico più diffuso in Italia. Dal suo lancio ufficiale nell’Agosto del 2016, è riuscito ad imporsi in pochissimo tempo come uno dei migliori operatori telefonici disponibili, preceduto solamente da i colossi Vodafone, WindTre, Fastweb e Tim.

Il 30 Giugno del 2023 è stato inaugurato lo store di Iliad, nella città di Caserta, in via Giuseppe Mazzini 60.

Si tratta del quarto Store ufficiale presente nella regione Campania.

Iliad e i suoi Store ufficiali

La notizia era già stata anticipata qualche settimana prima, in quanto la città, era stata tappezzata di avvisi per la ricerca di due figure professionali per il ruolo di Store Manager e Store Consultant.

L’inaugurazione ha avuto inizio alle 11:00 del mattino e, a coloro che vi hanno partecipato, è stata offerta la colazione e regalati simpatici gadget.

Inoltre, particolarmente originale da parte del nuovo Store di Caserta, l’installazione di alcuni manifesti dietro le vetrine del negozio.

Sui manifesti infatti, è stata scritta la frase in dialetto “storta va, Iliad viene“.

Un chiaro riferimento al detto napoletano “storta va, dritta viene“. Per indicare tutte quelle situazioni in cui, anche se si manifesta un evento negativo, questo può essere comunque sfruttato a proprio vantaggio. Quindi una via storta può di nuovo diventare dritta. In poche parole tutto può rimettersi al posto giusto.

I punti vendita nazionali

Con il negozio di Caserta arrivano a 39 gli Store ufficiali di Iliad presenti in tutta Italia. Anche se l’operatore è già presente in tutto il territorio nazionale con circa 4000 punti vendita, tra punti iliad e Sim box. Ovvero i distributori automatici delle SIM.

Si presume inoltre, che un altro Store ufficiale stia per aprirsi a Cagliari. In quanto, proprio come è già capitato nella città di Caserta, per il paese è possibile vedere alcuni manifesti dell’operatore per la ricerca di alcune figure professionali.