Quante volte vi è capitato di essere stati aggiunti ad un gruppo Whatsapp contro la vostra volontà? E quante volte avreste voluto abbandonarlo però senza farvi scoprire da nessuno? Immaginiamo la risposta sia “moltissime volte”. I gruppi whatsapp hanno certo dei vantaggi, come quello di poter organizzare velocemente un viaggio o una serata tra amici, ma dopo un po’ possono diventare un vero e proprio incubo. Vogliamo parlare dei famosi gruppi delle mamme? Quelli dove ci sono tutte le mamme dei bambini appartenenti ad una classe scolastica e che portano molto spesso all’esasperazione?

Messaggi che arrivano in continuazione, il suono delle notifiche ogni secondo. A volte silenziare un gruppo non basta, anche se potrebbe essere una soluzione alternativa. Cosa potreste fare per eliminare questo fardello? La risposta è lasciare il gruppo Whatsapp o in alternativa andare su Marte. Scherziamo ovviamente.

Per non offendere nessuno in molti casi sarebbe però comodo uscire senza farlo sapere. Al momento l’app sta emettendo nuove ed interessanti funzioni, ma non consente di abbandonare un gruppo whatsapp di nascosto, sappiamo infatti bene che appena lo lasciamo compare una notifica che informa tutti gli altri utenti.

Tuttavia esistono tre trucchi che vi permetteranno di scomparire nel nulla dai vostri gruppi Whatsapp senza farvi scoprire.

Ecco quindi 2 trucchi per uscire da un gruppo Whatsapp senza farvi notare

Come abbiamo detto Whatsapp al momento non permette un’alternativa che non faccia comparire la notifica di “abbandono del gruppo” al momento. Vi sveliamo quindi tre trucchi, che forse vi sembreranno banali ma efficaci, per uscirne senza farvi notare.

Il primo trucco è quello di uscire dal gruppo mentre gli altri scrivono. Sembra sciocco, ma pensateci bene. Ci sono spesso dei momenti in cui vengono inviati decine e decine di messaggi in pochi minuti, momenti perfetti che bisogna sfruttare per far passare inosservata la notifica. In questo modo si perderà tra di essi.

Il secondo è quello di cambiare il nome del proprio account Whatsapp. Solitamente utilizziamo il nostro nome e cognome, o comunque un qualcosa di riconoscibile. Se voleste uscire di nascosto potreste cambiare momentaneamente il vostro nome in quello di qualcun altro. In questo modo gli altri utenti non si faranno domande, se non “chi era quello?”, e non dovremmo dare spiegazioni sul nostro abbandono.

Per cambiare da Android basta aprire WhatsApp e poi scegliere l’icona con i tre puntini. Dal nuovo menu bisognerà andare in “Impostazioni” e poi cliccare sul proprio nome. A questo punto, dovrete premere sull‘icona della matita accanto al proprio nome per modificarlo. Una volta inserito dovrete cliccare “Salva” per completare l’operazione.

Da iPhone dovrete sempre andare in Impostazioni e poi premere sul proprio nome, cancellare quello presente e inserirne uno nuovo provvisorio. A questo punto, basterà scegliere l’opzione “Fatto”.

Badate che questo modo, e anche quello precedente, ha una maggiore efficacia se il gruppo che si sta lasciando contiene un numero piuttosto elevato di persone. Se siete in quattro gatti è ovvio che se ne accorgeranno.

Se anche però in quel caso dovessero accorgersene, e chiedere eventuali chiarimenti sul perché abbiamo preso questa decisione, potrete benissimo usare la classica scusa dei problemi tecnici: “Mi è esplosa la batteria”; “Non ho più Giga” “Whatsapp non mi funziona più”.

Siamo consapevoli che potreste credere che queste siano tutte delle baggianate, ma se non volete provare questi metodi per uscire dal gruppo whatsapp, l’unica alternativa che vi consigliamo è quello di e fare finta che non esista. Ma potreste fare anche un’altra cosa: uscire e in caso di domande dire la verità, magari con più delicatezza, censurando ciò che pensate davvero.