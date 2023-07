Fastweb, la promo Casa Fibra costa pochissimo ed offre dei vantaggi incredibili

Fastweb, uno dei principali fornitori di servizi di telecomunicazione in Italia, ha lanciato una nuova offerta promozionale per la sua soluzione di fibra ottica per la casa. Questa promo, disponibile esclusivamente online, offre ai clienti un mese di prova gratuita e un canone mensile di soli 29,95 euro.

Fastweb: la promo di Luglio

L’offerta di Fastweb include una connessione internet senza limiti, disponibile 24 ore su 24, con la possibilità di effettuare chiamate illimitate da un telefono fisso a tutti i numeri mobili e fissi nazionali. Inoltre, l’offerta include un modem Internet Box NeXXt con Wi-Fi 6 e Alexa integrato, che offre una copertura stabile e completa in ogni angolo della casa. Il modem è dotato di un software che protegge da virus, malware, phishing, spyware, adware e ransomware, e include anche una funzione di controllo parentale.

Un altro vantaggio dell’offerta di Fastweb è la polizza per la casa gratuita, offerta in collaborazione con Quixa. Questo servizio offre ai clienti l’accesso a professionisti qualificati per proteggere e tutelare la loro casa da danni o imprevisti. In alternativa, i clienti possono scegliere l’Assistenza Pet, un’assicurazione sanitaria per cani e gatti che offre diversi servizi esclusivi. Per non parlare poi dell’accesso gratuito ai corsi della Fastweb Digital Academy, una risorsa preziosa per chiunque voglia migliorare le proprie competenze digitali.

La promozione è disponibile online senza costi di attivazione e con 30 giorni di prova gratuita. Se un cliente non è soddisfatto dopo il periodo di prova, Fastweb rimborserà tutti i costi sostenuti. Questa offerta rappresenta un’opportunità eccellente per chiunque stia cercando una soluzione di fibra ottica per la casa a un prezzo competitivo.