Negli scorsi giorni Twitter ha fatto molto parlare di se a causa di una decisione a dir poco radicale in merito alla gestione del proprio social, Musk ha infatti tramite un tweet fatto sapere di aver imposto un limite di visualizzazioni in base alla tipologia di account, con un massimo di 10.000 post visualizzabili per gli utenti verificati, 1000 per gli utenti standard e 500 per i neoregistrati.

Tale decisione è stata presa a detta di Musk per bloccare il saccheggio di dati e il data scraping usato per istruire bot e chatbot, definendola per l’appunto temporanea in attesa di una soluzione più efficace, a quanto pare la dichiarazione si sta attestando come veritiera, Twitter sta infatti iniziando a tornare sui propri passi, ha infatti eliminato l’obbligo di essere loggati per leggere i tweet.

Primo passo indietro

Si tratta del primo tra i passi indietro annunciati, infatti il blocco alle visualizzazioni per gli utenti registrati è rimasto, però si andrà incontro anche alla sua rimozione più in la, queste (impopolari) modifiche erano state apportate: “per garantire l’autenticità della nostra base utenti dobbiamo adottare misure estreme per rimuovere spam e bot dalla nostra piattaforma“, si legge, dunque tutto ciò implica che la neo-CEO Linda Yaccarino ha trovato modi più affinati per contrastare scraper e malintenzionati.

Non rimane dunque che attendere e vedere quale sarà la soluzione per gli utenti registrati, c’è da dire che fino ad ora Musk sta mantenendo la parola, dunque si tratta solo di una questione di tempo per vedere ripristinata la normale fruibilità di Twitter.