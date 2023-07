C’è aria di novità in casa CoopVoce. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore ha deciso di rinnovare la sua proposta con svariate offerte mobile per tutti i gusti. Comun denominatore di tutte queste offerte è poi sempre l’elevato rapporto tra qualità e prezzo.

CoopVoce, per quest’estate portfolio di offerte rinnovato

Per questa estate l’operatore telefonico virtuale CoopVoce ha deciso di rinnovare ulteriormente la sua proposta. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore ha introdotto diverse nuove offerte, rivolte principalmente a tutti i suoi nuovi clienti.

Si parte con un’offerta dal costo mensile davvero molto basso di appena 4,90 euro. Si tratta dell’offerta CoopVoce Evo Essential. Quest’ultima include ogni mese un bundle comprensivo di 3 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti ed SMS illimitati verso tutti i numeri.

Si prosegue poi con l’offerta CoopVoce Evo 50. In questo caso, il costo per il rinnovo mensile è di poco più alto, dato che si tratta di 7,90 euro. Con questo bundle, sono compresi 50 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti e fino a 1000 SMS da inviare a tutti i numeri. C’è poi l’offerta mobile CoopVoce Evo 180. Il prezzo è di 9,99 euro al mese. Il bundle arriva ad includere fino a ben 180 GB per navigare e sempre minuti di chiamate senza limiti e 1000 SMS verso tutti i numeri.

Ricordiamo comunque che queste offerte mobile di CoopVoce sono attivabili da tutti i nuovi clienti dell’operatore (sia con portabilità del numero sia con attivazione di un nuovo numero) e anche da chi è già cliente dell’operatore.