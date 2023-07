Netflix conferma alcuni ritorni di stagione tanto attesi. Ogni volta che una serie termina vi è sempre la domanda da parte dello spettatore, “Quando potrò vedere il seguito?”. Le serie TV sono sicuramente la miglior forma di intrattenimento streaming dei nostri tempi, tuttavia, talvolta le attese sono davvero estenuanti. Soprattutto in quei casi in cui il destino del nostro show preferito non è ancora stato stabilito. Sono infatti numerosissime le serie su Netflix che dopo alcune stagioni hanno subito una improvvisa cancellazione, lasciando gli spettatori con un palmo di naso.

Non sarà questo però il destino di tre delle serie tv più amate dal pubblico di Netflix: Sex Education, Lupin e Bridgerton.

Netflix: i ritorni di stagione

SEX EDUCATION 4

Le riprese della serie sono finalmente terminate e dal 27 Settembre 2023, sarà possibile vederla su Netflix. Probabilmente si tratta del capitolo finale dello show, in cui forse le questioni rimaste in sospeso nella scorsa stagione troveranno una loro soluzione. Come il triangolo amoroso Meave-Otis-Ruby, la relazione tra Adam ed Eric, il destino della terapia del sesso e molto altro ancora.

LUPIN 3

La serie poliziesca francese ispirata alle avventure di Arsenio Lupin, il noto ladro gentiluomo, torna su Netflix nella sua terza stagione. Sembra inoltre che la piattaforma abbia nascosto degli indizi, che se scovati dagli utenti, sarà possibile scoprire la data ufficiale dell’uscita della serie sulla piattaforma. Piccolo suggerimento, è probabile che gli indizi siano presenti già nella prima schermata di apertura di Netflix. Nella sezione della scelta dell’avatar per il proprio profilo, se scorrete tra l’elenco delle immagini della serie potete vedere 7 foto, osservatele bene, e…

BRIDGERTON

Lady Whistledown attraverso le Stories di Instagram, ha confermato il ritorno di Bridgerton su Netflix, e la preparazione della terza e quarta stagione della serie. Rifacendosi ai romanzi dell’opera, è probabile che, nelle prossime stagioni, saranno i due fratelli Benedict e Colin a dover trovare l’amore. Che Penelope e Colin possano avere finalmente una possibilità?

È probabile che lo show torni sulla piattaforma a partire dall’autunno 2024. Non ci resta che attendere il prossimo comunicato di Lady Whistledown per ulteriori dettagli.