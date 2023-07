Con una nuova campagna promozionale di ottimo livello, MediaWorld sta ultimamente convincendo sempre più utenti ad acquistare presso i propri negozi, mettendo così a disposizione una delle migliori offerte mai viste prima d’ora. I prezzi sono convincenti e pronti a soddisfare anche i desideri più reconditi, ma avete poco tempo per approfittarne.

Per risparmiare con MediaWorld non è assolutamente necessario sottostare a vincoli particolari, dovete semplicemente ricorrere all’acquisto nei vari negozi sparsi per il territorio nazionale, oppure più semplicemente affidarvi al sito ufficiale. Coloro che sceglieranno di intraprendere questa seconda strada, avranno di base diritto a ricevere la merce gratuitamente presso il proprio domicilio, senza costi aggiuntivi, ma solo in determinate occasioni.

MediaWorld, questi sono gli sconti da non credere

La tecnologia è a Tasso Zero da MediaWorld fino al 12 luglio, una spettacolare campagna promozionale vi attende in questi giorni nei punti vendita, oppure sul sito ufficiale. I prezzi cercano di ridurre al massimo l’esborso iniziale degli utenti, per questo motivo è presente il Tasso Zero, utile sopratutto per rateizzare il pagamento di quanto dovuto.

Osservando come al solito da vicino il mondo degli smartphone, consigliamo prima di tutto l’acquisto di un Samsung Galaxy S23, un prodotto che non necessita assolutamente di presentazioni, sopratutto al prezzo finale di soli 899 euro. Sempre restando in ambito Samsung, segnaliamo la presenza della variante appena precedente, il Galaxy S22, acquistabile dal pubblico a 599 euro.

Coloro che invece fossero interessati ad altri brand, potranno acquistare svariati Redmi e Xiaomi, con prezzi tra 429 e 89 euro, Honor fino a 299 euro, oppure TCL e Oppo, i cui prezzi comunque sono abbordabili.