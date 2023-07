I prezzi da Euronics sono scontati anche dell’80% rispetto al listino originario, in questo modo gli utenti sono liberi di spendere molto poco su ogni singolo prodotto aggiunto al proprio carrello, a patto che decidano però di sottostare a determinati vincoli.

Come tutte le offerte di casa euronics, anche le correnti presentano un limite importante, gli acquisti possono essere completati solamente nei negozi fisici di proprietà di un socio in particolare, o meglio potrebbero presentare differenze in relazione all’area di appartenenza. L’unica cosa da fare, in questo caso almeno, è verificare personalmente presso il punto di cui siete affezionati clineti.

Euronics, tutti questi sconti sono da pazzi

Fino al 6 luglio, in tutti i negozi di casa Euronics, è tempo di grandissimi sconti che possono davvero far risparmiare al massimo i consumatori che vogliono accedere agli smartphone di ultima generazione, cercando di pagarli il minimo indispensabile. L’unico accenno alla fascia alta della telefonia mobile, è rappresentato dal bellissimo Samsung Galaxy S22, uno smartphone che risulta essere in commercio da qualche anno, che per molti avrebbe ormai fatto il suo tempo, ma che allo stesso tempo è fortemente attuale in termini di specifiche tecniche, sopratutto se considerate che il prezzo di vendita è di soli 679 euro.

Gli utenti che invece vogliono approfittare di tutti gli sconti mirati su prodotti decisamente più economici, come ad esempio Oppo A96, ma anche i più recenti Realme 11 Pro o Honor 90 Lite, devono sapere che possono comunque spendere anche meno di 400 euro per il loro acquisto definitivo. I dettagli sono raccolti per comodità sul sito dell’azienda.