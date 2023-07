Il team di Rockstar Games sta valutando da tempo la possibilità di realizzare una versione remake di Red Dead Redemption. Lo spendido open-world ambientato del 2010 ambientato nella frontiera americana degli inizi del 1900 ha entusiasmato tutti i giocatori.

Complici una storia affascinante e uno scenario unico, Red Dead Redemption è uno di quei giochi che potrebbe giovare veramente di una versione remake. Le potenzialità offerte dalle console next-gen garantirebbe una qualità fotorealistica, dando nuova vita al titolo.

Nonostante il gioco sia entrato nel cuore dei giocatori, non tutti sono felici del possibile arrivo della versione remake. Infatti, sui forum online come Reddit stanno già iniziando a circolare thread in cui gli utenti dimostrano tutta la loro preoccupazione.

Gli utenti sperano che Rockstar Games non faccia gli errori della GTA Trilogy con il remake di Red Dead Redemption

Come si può vedere da un’immagine postata pochi giorni fa dall’utente u/Plus-Inspection-688, il motivo è chiaro ed evidente. Il riferimento è diretto alla versione Remastered della GTA Trilogy.

Purtroppo, Rockstar Games non ha fatto un lavoro eccezionale quando ha presentato al mondo le versioni rimasterizzate di GTA III, Vice City e San Andreas. I tre titoli presentavano bug, imperfezioni, errori e tante altre piccole cose che inficiavano la giocabilità.

Inoltre, dal punto di vista grafico, le texture aggiornate non erano all’altezza di un gioco dell’attuale generazione. Gli utenti sperano che Rockstar Games abbia fatto tesoro di tutto questo per la realizzazione di Read Dead Redemption. Alcuni giocatori sono arrivati ad affermare che sarebbe meglio che il gioco non uscisse mai per poterlo ricordare così com’era, al massimo del suo splendore.