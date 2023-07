JBL Tune 510BT a metà prezzo su Amazon

Oggi vogliamo parlarvi delle cuffie wireless JBL Tune 510BT, in mega offerta sulla piattaforma Amazon. Sono delle cuffie con un ottimo rapporto qualità prezzo, oggi ancora di più.

Rispetto alle classiche cuffie hanno una tecnologia molto più avanzata per la cancellazione del rumore. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

JBL Tune 510BT in offerta su Amazon

Grazie a queste cuffie potrete trasmettere un suono di elevata qualità dal vostro smartphone senza cavi disordinati e godervi i potenti bassi di JBL Pure Bass con le cuffie on-ear Bluetooth senza fili JBL T510BT. Si caricano in sole 2 ore tramite cavo USB Type-C, le cuffie on ear wireless assicurano 40 ore di riproduzione musicale; funzione di ricarica veloce (5 min = 2h) per un piacere di ascolto illimitato.

Potrete passare da un dispositivo bluetooth all’altro con facilità, da un video sul tablet alle chiamate sul cellulare o attiva l’assistente vocale con il pulsante multifunzione. Dispongono di un design leggero, comodo e pieghevole: pieghevoli, con padiglioni auricolari morbidi e leggeri e con un archetto imbottito, le cuffie T510BT sono comode da indossare a lungo e da portare ovunque voi andiate.

La confezione comprende 1 x JBL Tune 510BT Cuffie On Ear Wireless Bluetooth 5,0 con Funzione Multipoint e Ricarica Veloce; Cavo di Ricarica USB C, Scheda Dati e Sicurezza, Manuale. Le cuffie potranno essere vostre nel colore nero a soli 26.71 euro invece di 49.99 euro, scontate del 47%. Seguite questo link per maggiori dettagli.