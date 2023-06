hoMobile: Super offerte per i suoi 5 anni

hoMobile è un servizio di telefonia mobile appartenente al gruppo Vodafone, uno dei migliori operatori telefonici presenti in Italia.

In seguito all’inaugurazione dei suoi cinque anni di nascita avvenuti il 22 Giugno, hoMobile offre ai suoi clienti e a coloro che intendono diventarlo nuove e allettanti promozioni.

Infatti, in occasione dell’evento, hoMobile ha deciso di regalare a tutti i suoi clienti, indipendentemente dall’offerta attiva, 30 GB di Internet in più al mese. Inoltre ha lanciato la challenge ho.5anni al cui vincitore spetteranno vantaggiose promo.

hoMobile: le principali primo attive

In seguito al suo anniversario, hoMobile ha rilasciato anche la nuovissima iniziativa soddisfatti ho. rimborsati. Grazie alla quale, i nuovi clienti, avranno la possibilità di provare le promo offerte per circa 30 giorni, dopodiché, se esse risultano soddisfare le aspettative dell’ utente, allora verranno rinnovate automaticamente il prossimo mese, altrimenti, basterà andare sul sito ufficiale dell’operatore e recedere dal contratto in pochi click, ricevendo inoltre il rimborso spese del mese sostenuto.

Le principali offerte promosse da hoMobile nell’ultimo mese sono due.

hoMobile a 7.99 al mese.

Minuti ed sms illimitati. 180 giga di internet in 4G, più una ricarica iniziale da €8 dalla quale verrà detratto il costo del primo rinnovo.

hoMobile a 9.99 al mese.

Minuti ed sms illimitati. 230 giga di internet in 4G, più una ricarica iniziale da €10 dalla quale verrà detratto il costo del primo rinnovo.

ho.Mobile consentirà di accedere all’offerta anche attraverso la portabilità di numero. Per quanto riguarda la nuova SIM, il suo costo e quello relativo alla sua spedizione saranno assolutamente gratuite.

Il rinnovo delle offerte avviene in maniera automatica e sempre allo stesso giorno di ogni mese. Per qualsiasi altra informazione relativa al credito residuo, all’offerta attiva sul proprio numero o altro ancora, sarà possibile accedere facilmente all’apposita applicazione ufficiale di ho.Mobile, in cui sarà possibile trovare tutte le informazioni relative.