Ci sono diverse novità che riguardano una delle tasse più odiate dagli italiani durante gli ultimi anni, ovvero il canone Rai. Secondo quanto riportato ci sono delle categorie di utenti che possono richiedere l’esenzione totale in maniera effettiva, beneficiando in un certo senso di alcuni status che li caratterizzano.

Il costo fisso del canone è di 90 euro annui, almeno per quanto riguarda l’anno 2023. Il pagamento va inoltrato mediante la bolletta dell’energia elettrica, il tutto con un versamento senza interessi che si dividerà in 10 rate. La scelta è stata adottata diversi anni fa, proprio per rispondere ai tanti fenomeni di evasione fiscale: diversi utenti erano soliti non pagare il canone.

Canone Rai, quali sono i modi per non pagare la tanto odiata tassa italiana

Non pagare il canone Rai è ciò che tutti sognano, ma si tratta di una situazione percorribile per pochi. Riuscire ad ottenere l’esenzione è possibile per tutti ma solo con alcune caratteristiche. Ricordiamo infatti che la condizione di base per la quale gli utenti pagano il canone è quella di possedere una televisione in casa. Tutti coloro che non hanno una TV, potranno richiedere l’esenzione completa all’Agenzia delle Entrate, presentando un’autodichiarazione nella quale si afferma di non possedere un apparecchio in grado di ricevere i canali TV.

Se non dovesse persistere questa condizione, non ci sarà modo di non pagare, tranne nel caso degli utenti oltre i 75 anni di età. Questa categoria di persone è automaticamente esentata dal pagamento, così come coloro che hanno un reddito minimo che non supera gli 8000 euro annui.