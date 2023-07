Potreste pensare di conoscere tutti i segreti del mondo degli smartphone, ma sarete curiosi di sapere che c’è qualcosa che forse non conoscete.

Per ovvie ragioni avere uno smartphone con noi in ogni situazione è assolutamente vantaggioso. Quando ad esempio lo dimentichiamo a casa ci sentiamo totalmente smarriti, persi nel mondo che ci circonda.

C’è di certo una profonda conoscenza dei nostri dispositivi, ma alcuni aspetti spesso possono passare inosservati e potrebbero stupirci se solo li conoscessimo. È strano vero sapere che ci sono funzioni sconosciute degli smartphone nonostante il nostro costante utilizzo? Forse questo è anche dovuto ai continui aggiornamenti al quale non riusciamo a stare al passo.

Qual è il segreto nascosto del cerchietto dello smartphone?

Prima di tutto, se possedete un cellulare Android, saprete bene che nella parte inferiore vi è il menu composto da un triangolo, un cerchio e un quadrato.

Il quadrato consente di gestire e chiudere le app non necessarie o il rientro rapido, semplicemente cliccando su di esso. Il triangolo al contrario indica la capacità di invertire o annullare le azioni precedenti, potendo anche tornare facilmente alla schermata principale. Infine, il pulsante circolare, il cui scopo più popolare è quello di tornare al menu principale ed è quello che nasconde un segreto. Tuttavia, alcuni smartphone non posseggono più questo menu, in quanto alcuni creatori hanno deciso di rimuoverlo per questioni estetiche, ma se possedete versioni che lo hanno ancora sarete ancora più invogliati nel continuare a leggere.

Qual è dunque questo fantomatico segreto? Premendo il simbolo circolare si attiverà automaticamente Google Assistant. Google Assistant permette tramite dei comandi vocali di effettuare ricerche online, di accedere alla propria pagina Facebook, di effettuare chiamate, di scrivere messaggi e tanto altro.

In sintesi, grazie a questo “non più segreto” potrete ottimizzare i vostri tempi ed energie utilizzando semplicemente la voce.