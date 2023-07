Very Mobile, l’operatore semivirtuale, continua a proporre ad alcuni suoi utenti l’occasione di poter usufruire della promo Giga x2, che permette di raddoppiare per 6 mesi il bundle mensile di Giga sulla propria linea. La promo è disponibile solo in seguito ad un cambio offerta con incremento del costo mensile e dei Giga. Un esempio? Passando alla Very 6,99 150GB a 6,99 euro al mese. L’offerta Very Mobile Giga x2 è disponibile da metà giugno sia in negozio che online.

I nuovi clienti, con la promozione Giga x2, otterranno con l’offerta il doppio dei Giga per 6 mesi con quasi tutto il portafoglio Very. Al termine dei 6 mesi di validità, la promo Giga x2 si disattiverà in automatico.

Come funziona la promo Very Mobile Giga x2?

La promo Giga x2 per l’estate 2023 è attiva per alcuni clienti Very Mobile che possiedono o decidono di attivare un’offerta di almeno 6,99 euro. Questo indica che è disponibile per coloro che hanno cambiato offerta prima della nuova promozione.

Entro quando è possibile usufruire dell’offerta? I clienti Very Mobile in target potranno usufruire della promo Giga x2 attualmente fino al 17 Luglio 2023, accedendo all’app Very Mobile nella sezione “Offerta” e poi su “Gestisci offerta”. Facendo ciò gli utenti potranno fruire del raddoppio del bundle mensile di Giga per 6 mesi sulla nuova offerta Very attivata dopo la precedente. I nuovi clienti invece dovranno attivare una promo per accedere all’offerta recandosi in negozio o accedendo al sito.

Sia per i nuovi che per i già clienti, il consumo dei Giga “donati” da Giga x2 inizierà una volta che l’utente avrà terminato quelli compresi nella sua promo attiva.

Per invogliare i propri clienti a cambiare promozione, Very Mobile ha inviato SMS con cui viene ricordato che la promo Giga x2 è ancora attiva e si ha ancora tempo per cambiare offerta e raddoppiare i Giga per 6 mesi. Vi avvertiamo che il testo all’interno dell’SMS inviato è personalizzato in base all’offerta attiva del cliente di conseguenza all’offerta proposta in upselling. Per cui nel messaggio potrebbero essere indicate offerte con costi mensili maggiori di quella precedente.

È stato però segnalato che, solo in alcuni casi, la promo Giga x2 è stata proposta gratuitamente, senza effettuare alcun cambio offerta, ad alcuni fortunati clienti. Invece, secondo altre indiscrezioni, alcuni utenti anche effettuando il cambio offerta, non hanno avuto la possibilità di attivare Giga x2.

Se siete clienti Very Mobile e trovate l’offerta allettante allora dovreste sbrigarvi! Nel caso in cui riscontraste dei problemi nell’attivazione vi consigliamo invece di contattare l’operatore.