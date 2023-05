Iliad, scegli SUBITO l'offerta da 300GB a prezzo assurdo

È un dettaglio il fatto che fino a pochi mesi fa Iliad offrisse addirittura prezzi più bassi, visto che il quantitativo di contenuti resta comunque esageratamente alto in relazione a costi molto esigui. All’interno dell’ultima offerta che è dunque visibile sul sito ufficiale, in primo piano, gli utenti possono trovare la loro sistemazione finale.

Proprio sul portale web sono racchiusi tutti i segreti delle principali offerte, quelle che in realtà qualcuno già conosce da diverso tempo. Proprio recentemente è stata integrata una nuova soluzione solo per la connessione dati, proponendo un prezzo di favore. Iliad vuole con questa offrire un più alto grado di varietà, proprio come da sempre si propone.

Iliad mette a disposizione la sua solita offerta da 150 giga ma anche una SOLO DATI da 300GB

Sono due le offerte che in questo momento stanno rendendo Iliad la regina del mercato della telefonia mobile.

La Giga 150, la stessa vista anche qualche mese fa e prima ancora, è di nuovo ben visibile con tutti i suoi principali punti di forza. Si parte infatti da minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi in Italia e all’estero, passando per i classici i messaggi senza limiti e terminando con 150 giga. Il grande vantaggio che Iliad offre resta invariato: la connessione 5G sarà gratuita per tutti coloro che sottoscriveranno questa promo da 9,99 € al mese.

Disponibile poi anche l’offerta che serve a coloro che hanno la sola necessità di navigare sul web. La DATI 300 permette infatti di avere 300 giga di internet a soli 13,99 € al mese.