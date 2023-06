Oppo A78 4G, ecco svelato come sarà il nuovo device di Oppo

Il noto produttore cinese Oppo è già al lavoro sulla realizzazione di un nuovo smartphone di fascia media. Il device in questione si chiama Oppo A78 4G e sarà presto annunciato per numerosi mercati. Quest’ultimo ha già ricevuto diverse certificazioni e ora è apparso anche in alcune immagini renders.

Oppo A78 4G, ecco come sarà il nuovo smartphone di fascia media di Oppo

Oppo A78 4G sarà uno dei prossimi smartphone del noto produttore cinese. Sembra che il device sia già in dirittura d’arrivo, dato che fino ad ora ha ricevuto diverse certificazioni di rilievo. Come già accennato in apertura, però, lo smartphone è stato inoltre avvistato in queste ore in alcune immagini renders.

Osservandole, possiamo dunque scorgere come sarà il design. Nello specifico, lo smartphone sembra piuttosto sottile, con i bordi del frame squadrati ed un look giovanile, merito anche delle colorazioni della backcover, Black e Green. La parte frontale sarà occupata da un display con tecnologia SuperAMOLED con una diagonale da 6.43 pollici in risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz.

Sul retro lo smartphone ospiterà in due zone circolari due sensori fotografici. Ci sarà un sensore primario da 50 MP e un sensore macro da 2 MP. Dal punto di vista prestazionale, invece, lo smartphone sembra che sarà alimentato da un processore di casa Qualcomm, ovvero il soc Snapdragon 680. A supporto delle performance saranno però presenti tagli di memoria con 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno. A chiudere le specifiche, ci sarà una batteria da 5000 mah con ricarica rapida da 67W.