In queste ore è in fase di rilascio un nuovo aggiornamento per WhatsApp. La popolare applicazione di messaggistica istantanea permette a tutti gli utenti iscritti al programma Google Play Beta di provare le novità in arrivo con l’ultimo update.

In particolare la versione aggiornata di WhatsApp è quella caratterizzata dal numero di serie 2.23.14.12. I cambiamenti principali sono a livello estetico, in quanto gli sviluppatori di Meta hanno introdotto una revisione dell’interfaccia utente.

Infatti, la nuova UI si allinea a quelle che sono le linee guida di Android con l’introduzione del Material Design 3. Entrando maggiormente nello specifico, si può notare una interfaccia ridisegnata con pulsanti fluttuanti rivisti.

WhatsApp sta testano una nuova interfaccia pensata per adattarsi ai canoni stilistici di Android e del Material Design 3

A questa modifica fanno seguito anche le notifiche riviste con bordi arrotondati che sono perfettamente integrate con i canoni visivi delle più recenti versioni di Android. La nuova interfaccia permette di accantonare il vecchio design e, di conseguenza, rendere WhatsApp più moderna e coerente. Infatti, le icone e le notifiche ridisegnate saranno attive in ogni schermata dell’app.

Ricordiamo che al momento la nuova interfaccia dell’app di messaggistica è disponibile esclusivamente per alcuni beta tester selezionati. Tuttavia, dopo questa fase di test, siamo certi che le novità verranno integrate nella versione finale dell’app.

In questo modo, tutti gli utenti potranno giovare della nuova interfaccia e svecchiare così l’app. Purtroppo non sono chiare le tempistiche di rilascio ma siamo certi che maggiori dettagli arriveranno nel corso delle prossime settimane.