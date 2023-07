Ormai è quasi un’abitudine di Vodafone cambiare i propri piani. Questa volta parliamo di un rilascio di una nuova riformulazione anche per le reti mobili. Dopo una modifica del contratto che ha interessato alcune offerte convergenti all’inizio di giugno, ora assistiamo ad un aumento del costo mensile di 1,99 euro o 2,99 euro per le offerte Bronze, Bronze Plus, Silver, Gold Start e Gold. Quando entrerà in vigore? Già dal 29 luglio aumenteranno le tariffe.

L’inflazione e l’aumento degli investimenti stanno obbligando diversi operatori a modificare i contratti con i propri clienti. Il cambiamento verrà comunicato ai clienti Vodafone tramite un messaggio in cui si afferma che il primo rinnovo dopo il 29 luglio comporterà un aumento della tariffa simile al seguente:

“Vodafone: Gentile Cliente la informiamo che il suo contratto sta per cambiare. A causa dell’aumento dei costi dovuti all’inflazione e ai continui investimenti necessari a gestire il traffico dati, a partire da […]”.

Cosa può fare il cliente Vodafone in questo caso?

Vodafone garantisce ai propri clienti che non accettano questa rimodulazione contrattuale la possibilità di esercitare il diritto di recesso gratuito entro un periodo di 60 giorni. Questo indica che sarà possibile recedere o anche cambiare operatore senza alcun costo aggiuntivo entro due mesi dall’arrivo dell’SMS. In alternativa, coloro che sono clienti Vodafone possono recarsi in negozio o chiamare il servizio clienti dove probabilmente parleranno con una persona che cercherà di proporre un’offerta meno costosa, ma con un pacchetto pressocché identico. Tuttavia, Vodafone sta anche proponendo anche diverse offerte, quindi occhio.

Siamo però sicuri che nel momento in cui il messaggio sarà inviato probabilmente l’irritazione di voi clienti Vodafone sarà molta. Dopotutto l’inflazione non ha colpito solo gli operatori telefonici, ma comunque tranquilli, avrete tante offerte tra cui scegliere.