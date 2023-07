Oggi vogliamo parlarvi di un prodotto scovato su Amazon di cui non si parla mai molto. Si tratta di un campanello wireless senza fili marca PewinGo.

Il campanello wireless può essere molto utile nel caso in cui non ci sia un attacco di corrente nelle vicinanze, oppure permette di installare il campanello senza rompere il muro. Scopriamo i dettagli.

PewinGo: il campanello wireless

Questo campanello è molto facile da montare, ci vogliono solamente un paio di minuti ed è già preimpostato. Tutto quello che devi fare è collegare i due ricevitori del kit campanelli wireless a una presa e fissare il trasmettitore dove vuoi (evitare l’installazione su metallo) con i nastri biadesivi o le viti 3M.

Dispone di ben 55 suonerie a tua scelta in diverse situazioni, tra cui bussare alla porta tradizionale, campanello d’allarme, melodia di Natale, canzone di compleanno, allarme di emergenza, suoni naturali ecc. Ogni ricevitore del campanello può essere impostato con suonerie diverse, se necessario. Il volume di questo campanello senza fili può essere impostato da “zero” a 110 dB. Il suono funziona bene attraverso le pareti della casa. I ricevitori del kit campanelli wireless sono trasportabili da una stanza all’altra, puoi sentire chiaramente il suono nella tua casa. Imposta la modalità silenziosa quando non vuoi essere disturbato.

L’indicatore visibile si accende quando qualcuno preme il pulsante del campanello senza fili da esterno, molto utile se non vuoi che il suono disturbi l’ora del pranzo, l’incontro a casa o il sonno ma non vuoi perdere il visitatore. Questo speciale indicatore LED regolabile può aiutare meglio le persone con problemi di udito. Attualmente è proposto a soli 11.99 euro invece di 16.99 euro, scontato del 29%, seguite questo link per maggiori informazioni.