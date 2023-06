Iliad vuole risultare il miglior operatore telefonico del nostro paese, e per l’occasione ha deciso di mettere a disposizione di tutti gli utenti una bellissima campagna promozionale, che permetta di ridurre al massimo la spesa finale effettivamente da sostenere.

Coloro che oggi vogliono spendere poco o niente, non devono fare altro che recarsi personalmente in un punto vendita di Iliad, rappresentato generalmente dalle comuni SIMbox, oppure sul sito ufficiale dell’azienda. La promozione migliore del momento è attivabile da chiunque, senza costi aggiuntivi o vincoli particolari.

Iliad da spavento con la nuova bellissima ed imperdibile offerta

Il 5G è gratis con la Giga 150 di Iliad, la bellissima promozione che presenta un costo fisso di soli 9,99 euro al mese, da pagare tramite il credito residuo della SIM ricaricabile, e che allo stesso tempo permette di accedere ad un bundle veramente molto interessante.

A differenza di quanto troviamo altrove, anche presso gli stessi MVNO, la suddetta promo può essere richiesta da chiunque, anche senza portabilità del numero originario. In parallelo, ricordiamo che il prezzo indicato è da considerarsi valido per sempre, non subirà mai modifiche di alcun tipo o rimodulazioni contrattuali.

Il bundle messo a disposizione è decisamente interessante, poiché gli utenti possono pensare di avere libero accesso a 150 giga di navigazione in 5G, ma anche illimitati minuti e SMS, che potranno essere utilizzati per telefonare senza problemi ad amici e parenti sul territorio nazionale. Il costo di attivazione della promozione corrisponde a 9,99 euro.