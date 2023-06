Le Monete rare e la loro collezione appartengono alla cosiddetta numismatica, ovvero lo studio delle monete e della loro storia. Sappiamo che il mondo del collezionismo è davvero molto vasto, e le monete rare risultano essere tra gli oggetti più ricercati. In particolare, se facciamo riferimento alla nostra valuta, le monete che, tra tutte, possono ritrovarsi ad avere un valore economico di gran lunga superiore al numero inciso sul rame, sono le monete di due euro.

Ciò che rende rara e ricercata una moneta di due euro non è certamente il materiale con cui esse sono fatte, in quanto è uguale per tutti, ma dipende dalle differenze grafiche che ogni moneta può presentare sul retro della sua superficie.

Le monete rare dei paesi dell’Unione Europea

Tra i 27 Stati che compongono l‘Unione Europea, solo 19 di questi hanno la possibilità di coniare monete e banconote.

Insieme ai 19 Stati hanno diritto di stampa anche:

La città del Vaticano ;

; Il Principato di Monaco ;

; Il Principato di Andorra ;

; San Marino

E proprio da questi quattro stati sono state coniate alcune di quelle monete di due euro rare di cui abbiamo appunto parlato.

In particolare, quelle che presentano un valore economico abbastanza alto, sono le monete della città del Vaticano e del Principato di Monaco. In quanto, esse possono essere rivendute, in apposite aste, persino per una cifra di 2000 euro.

Per quanto riguarda invece le monete di due euro un po’ meno rare, ma comunque altamente ricercate, il loro valore può variare da 20 a 50 euro o poco più, a seconda anche del loro stato di conservazione.

Una moneta viene considerata rara se presenta errori di stampa, se è stata coniata in un particolare periodo storico o se ne sono state create un numero limitato in quanto celebrative di un determinato evento storico.

Gli esemplari più ricercati

A tal proposito forniamo una lista accurata delle monete di due euro più ricercate in base allo Stato in cui sono state coniate e che, se possedute, possono valere una grossa fortuna.

Di seguito riportiamo alcune delle monete di due euro considerate più rare: