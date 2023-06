Mini PC Intel Alder Lake Ν95 in super offerta

Molti si lasciano fuorviare dalla parola “mini” e pensano che i mini PC siano troppo poco potenti per soddisfare le loro esigenze informatiche. In realtà, i mini PC possono fare quasi tutto ciò che può fare un computer desktop vero e proprio.

Un mini PC può essere un ottimo modo per aggiornare il vostro home theater, è simile a un dispositivo di streaming televisivo ma è molto più piccolo. Questi sistemi non occupano molto spazio sulla scrivania e possono essere nascosti dietro il monitor. Scopriamo quello in offerta su Amazon.

Amazon: Mini PC Intel Alder Lake N95 ancora in offerta

I piccoli computer desktop di oggi sono più potenti che mai. Alcuni mini PC sono ad oggi un’opzione adatta per il gioco. I TV box sono un altro esempio di dispositivo basato su mini PC e possono avere diversi sistemi operativi tra cui Android, Linux o Windows. L’aspetto migliore di questi TV box è che consentono di utilizzare il computer mentre si guarda la televisione.

Quello offerto da Amazon è un Intel Alder Lake N95, dotato di 4 porte USB 2.0, 2 porte USB 3.0, 1 porta HDMI, 1 porta DP, 1 porta DC, 1 porta microfono, 2 porte RJ45, una ricchezza di porte per soddisfare le vostre scelte quotidiane in ufficio. La potente ventola di raffreddamento integrata è in grado di raffreddare rapidamente il piccolo PC, consentendo al calore di defluire più velocemente, riducendo la perdita di hardware e garantendo tempi di risposta più rapidi.

Il piccolo computer è dotato di una scheda grafica 4K UHD integrata (4096×2160@60Hz) che supporta la riproduzione di video 4K HD, in modo da poter godere di una festa visiva più chiara con la propria famiglia. 1 porta HDMI e 1 porta DP supportano l’uscita a doppio schermo 4K, in modo da poter collegare due monitor e risparmiare tempo e migliorare l’efficienza del lavoro. Ideale per l’intrattenimento visivo domestico, l’home office e altro ancora. Il prezzo è di soli 209 euro invece di 399.99 euro, scontato del 48%. Seguite questo link per maggiori informazioni.