iPhone 15 Pro Max, una cover rivela una grande assenza

Il noto colosso americano Apple sta ultimando i lavori per la realizzazione dei suoi nuovi smartphone di punta. Si tratta dei nuovi iPhone 15 e in queste settimane abbiamo avuto di assistere a numerosi rumors e leaks. Nel corso delle ultime ore, però, sono emerse in rete alcune immagini delle cover del prossimo iPhone 15 Pro Max che ci hanno rivelato una grande assenza.

iPhone 15 Pro Max, a quanto pare non ci sarà lo slider laterale

A quanto pare sulla prossima serie di smartphone di casa Apple ci sarà un grande assente. Stiamo parlando dello slider per inserire o disinserire la modalità silenziosa. Si tratta di una caratteristica che ha da sempre contraddistinto gli iPhone ma sembra che gli utenti dovranno farne presto a meno.

A rivelare questa possibilità, in particolare, sono state alcune immagini delle presunte cover di iPhone 15 Pro Max pubblicate da un noto leaker su Twitter, ovvero Majin Bu. Dalle foto in questione possiamo osservare più o meno le fattezze che avrà il nuovo smartphone di Apple. E proprio dalle immagini possiamo notare come non sarà presente l’iconico slider.

Sul frame laterale della cover è infatti presente al suo posto una zona più ampia e tonda. Qui, in particolare, sembra che troverà posto un pulsante inedito per l’azienda. Stando alle indiscrezioni che erano già emerse in queste settimane, infatti, questo sarà un tasto personalizzabile dagli utenti. Questi ultimi potranno infatti impostarlo per avviare svariate app o scorciatoie. Una soluzione che il colosso americano Apple ha già adottato su alcuni suoi smartwatch.