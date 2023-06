Kena Mobile, la nuova promozione è più intrigante di una granita in estate

Kena Mobile, uno dei principali operatori virtuali in Italia, ha recentemente lanciato una nuova promozione estiva che offre un’abbondanza di traffico dati. Questa offerta è particolarmente vantaggiosa per coloro che prevedono di utilizzare una grande quantità di dati durante i mesi estivi.

Kena Mobile: cosa offre la tariffa estiva?

Dettagli dell’offerta: La promozione di Kena offre 200 GB di traffico dati al prezzo di 1,99 euro per i clienti esistenti. Questo traffico dati aggiuntivo può essere utilizzato entro 60 giorni dall’attivazione della promozione. Il traffico dati aggiuntivo ha la precedenza sul traffico dati incluso nell’offerta ordinaria. Offerta per i nuovi clienti: La stessa promozione è disponibile anche per i nuovi clienti che attivano un’offerta di Kena Mobile. In questo caso, i 200 GB di traffico dati aggiuntivo saranno concessi gratuitamente per 60 giorni. Termini e condizioni: In entrambi i casi, la promozione si disattiva automaticamente alla fine del periodo di 60 giorni. Per approfittare di questa offerta, i clienti hanno tempo fino al 25 luglio.

Questa promozione rappresenta un’opportunità interessante per i clienti di Kena Mobile che prevedono di utilizzare una grande quantità di dati durante l’estate. Tuttavia, come sempre, è importante leggere attentamente i termini e le condizioni prima di sottoscrivere un’offerta.

In un mercato della telefonia mobile sempre più competitivo, le offerte come questa possono fare la differenza per i consumatori. Non solo forniscono un valore aggiunto in termini di traffico dati, ma mostrano anche l’impegno dell’operatore a rispondere alle esigenze dei clienti. Inoltre, tali tariffe possono essere un modo efficace per gli operatori di mantenere i clienti esistenti e attirare nuovi clienti.