Kena Mobile: la promo che devi scegliere subito ha 130 giga

Il confronto scatta in automatico con tutti gli altri gestori virtuali quando si decide di propendere per uno di loro. Gli utenti infatti passano in rassegna tutte le grandi offerte che questi provider consentono di sottoscrivere ogni mese, soprattutto valutando i prezzi di vendita. Questi risultano tra i più vantaggiosi in assoluto, soprattutto quando si decide di scegliere un’azienda come Kena Mobile.

Effettivamente trovare un provider virtuale che abbia una delle reti migliori in assoluto non è semplice. Ricordiamo infatti che Kena ha dalla sua parte la connessione 4G+ concessa da TIM, provider che non ha di certo bisogno di presentazioni. Parlando del gestore virtuale però non si può fare altro che notare l’offerta migliore di cui dispone al momento. Già in televisione è stato possibile dargli uno sguardo, con diversi utenti che hanno deciso di sottoscriverla.

Kena Mobile, lo scontro con gli altri gestori è vinto facilmente dalla promo STAR a 6,99 euro al mese

Con la nuova STAR, Kena Mobile si è assicurata un grande ritorno in termini di utenti. L’azienda è stata in grado infatti di mettere su una campagna promozionale che sta dando i suoi frutti. Più persone hanno deciso di sottoscrivere l’offerta in questione, la quale è disponibile ancora sul sito ufficiale.

Al suo interno gli utenti potranno trovare quello che serve ogni mese, peraltro con un prezzo che nessuno riesce ad offrire. La nuova STAR di Kena Mobile ha tutti i migliori contenuti a partire da minuti senza limiti e 1000 SMS verso tutti. Si termina con 130 giga in 4G+ e un prezzo di 6,99 euro al mese.