Canone RAI e superbollo, abolizione in arrivo e utenti felicissimi

Molte persone si stanno interrogando ancora su come fare per non pagare il canone Rai, il quale viene incluso all’interno della bolletta del servizio elettrico. A quanto pare ci sono dei modi per evitarlo, ma bisogna avere dei requisiti ben precisi. In primo luogo bisognerebbe avere almeno 75 anni di età per essere esenti dalla tassa. In secondo luogo potrebbero evitare di pagarla tutti gli utenti che hanno un reddito inferiore alla soglia minima. Come requisito utile, potrebbe bastare anche non avere in casa una televisione in grado di ricevere i canali.

Canone RAI e superbollo, quest’ultimo potrebbe essere abolito ben presto

Si discute da diverse settimane della possibile abolizione del superbollo riservato alle auto con una cilindrata superiore. La proposta è stata avanzata da Matteo Salvini e, anche se qualcuno dice che sia stata accantonata, non risulta affatto vero.

Proprio per il superbollo, la proposta sarebbe stata accolta, ovviamente, in maniera favorevole anche dall’ACI.

“Dopo ben 11 anni, si mette mano al superbollo dell’auto, una tassa iniqua quanto inutile“, questo il commento da parte del presidente ACI Angelo Sticchi Damiani. Stando al suo parere il superbollo ha prodotto un unico effetto, ovvero quello utile a “distorcere e deprimere il mercato automobilistico nazionale. La sua abolizione riconsegnerà piena libertà nella produzione e nell’acquisto dell’auto, senza artificiali limitazioni“. Uno dei fautori della proposta di abolizione è stato Riccardo Augusto Marchetti, il quale ha fatto notare come la tassa non abbia portato alcun tipo di beneficio, neanche alle casse dello Stato terminando invece solo ingenti perdite per quanto riguarda il minor gettito, sia per l’imposta di bollo che ai fini dell’IVA.