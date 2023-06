Per questa estate, anche l’operatore telefonico Tiscali ha rinnovato la sua proposta con delle offerte super. Si tratta di offerte a basso costo e che includono molto. Una di queste ha addirittura un prezzo di appena 1,99 euro al mese. Vediamo le principali novità.

Tiscali, arriva l’estate e tante nuove offerte a partire da 1,99 euro al mese

L’estate è iniziata da poco e i vari operatori telefonici italiani si sono preparati per lasciare gli utenti senza parole. Tra questi, anche l’operatore Tiscali ha da poco rinnovato la sua proposta con alcune novità. In primis, c’è disponibile l’offerta Tiscali Smart Connect ad un prezzo irrisorio di appena 1,99 euro al mese.

Nello specifico, l’offerta è dedicata per i servizi IoT e di domotica. Con quest’ultima sono inclusi 100 MB di traffico dati con connettività 4G, 50 minuti di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 50 SMS verso tutti i numeri. Un’altra offerta a basso costo è poi Tiscali Smart Basic. Il prezzo parte da 4,99 euro al mese. Con l’offerta, sono compresi 1 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 100 SMS da inviare verso tutti i numeri.

Per chi ha bisogno di più giga per navigare, ci sono poi le due offerte mobile Tiscali Smart Basic 30 e Tiscali Smart 70. La prima include 30 GB di traffico dati, mentre la seconda include 70 GB. Entrambe le offerte includono poi minuti di chiamate senza limiti e 100 SMS verso tutti. Il prezzo è di 5,99 euro per la prima offerta e 7,99 euro per la seconda offerta. Per i più esigenti, c’è poi la super offerta Tiscali Smart 200. Come suggerisce il nome, l’offerta include fino a 200 GB di traffico dati ad un costo di 8,99 euro al mese.