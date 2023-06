Minis Forum Nad9 Mini PC in offerta su Amazon

La piattaforma Amazon sta proponendo un Mici PC ad un prezzo speciale, nonostante sempre impegnativo.

Parliamo di un Mini PC marca Minis Forum con sistema operativo Windows 11 Pro. Andiamo a scoprire tutti gli altri dettagli.

Amazon sconta Minis Forum Mini PC

Il mini PC Neptune NAD9 è dotato di processore i9 12900H, 14 core 20 thread, 24 MB di cache, frequenza di base da 2,5 GHz fino a 5,0 GHz, con grafica Intel Iris Xe 96EU, offre prestazioni potenti e un’esperienza fluida per gioco e lavoro. Il mini PC da gioco NAD9 è dotato di slot a doppio canale, RAM DDR4 da 32 GB integrata (fino a 64 GB) e SSD M.2 2280 NVMe PCIe4.0 da 1 TB, è possibile espandere molto facilmente con 2 HDD SATA da 2,5 pollici /SSD (non incluso), e supporta il sistema Linux e Ubuntu.

Design della struttura a maglie larghe + tre tubi di calore in rame + quattro prese d’aria + super dissipatore di calore + ventola intelligente, assorbe e trasferisce completamente il calore per ridurre la temperatura del computer, mantenendo il PC ad alta velocità. Il mini design interamente in metallo crea una struttura di fascia alta e robusta ed è dotato di una staffa esclusiva per semplificare lo spazio.

Dispone di 5 porte USB-A + 2 porte USB-C + 2 porte HDMI, supporta l’uscita video quad 4K, che gestisce facilmente in modo efficiente le tue attività d’ufficio e gioca. Lo sconto è pari al 5%, passa quindi da 729.59 euro a 695.99 euro. Ecco il link per la pagina ufficiale Amazon.