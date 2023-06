Giornata fortunata per gli utenti che vogliono scaricare app sul proprio smartphone dal Google Play Store, proprio oggi infatti sono disponibili tantissimi sconti che vanno a toccare e convincere le finanze di tutti noi, mettendo a disposizione un risparmio più unico che raro.

Spendere poco sul Play Store di Google è davvero possibile, sebbene sia necessario sapere come fare per risparmiare. Per questo vi aiutiamo noi con il nostro articolo, all’interno del quale potrete trovare un elenco aggiornato delle migliori offerte di oggi, cosicchè potrete avere il tutto in un unico posto, senza vincoli o differenze particolari.

Su Amazon vi aspettano i migliori codici sconto gratis con tante offerte e prezzi da non credere, approfittatene subito iscrivendovi al nostro canale telegram dedicato.

Google Play Store, ecco gli sconti sulle app

Le applicazioni in promozione sono l’occasione, oltre che per raggiungere funzioni non presenti di base sullo smartphone, anche di imparare linguaggi di programmazione, per questo motivo consigliamo caldamente Learn Python Programming PRO, disponibile oggi a soli 0,89 euro (contro 1,89 euro, LINK), molto interessante è Accurate Weather App Pro, un servizio meteo richiesto e scaricato da molti (acquistabile a 0,89 euro, LINK), passando anche per le offerte più classiche nel momento in cui parliamo di app: i pack di icone.

Al momento attuale sul Google Play Store ne sono disponibili davvero molti a prezzi scontati, come Creamy (LINK), ma anche Pix Material (LINK), Toca (LINK) e similari. Tutti sono scaricabili a cifre non eccessive, o meglio che generalmente non superano l’1,50 euro di spesa. Per il download, come anticipato, potete trovare i link a fianco di ogni nominativo.