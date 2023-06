Amazon Prime Day 2023 è stato giusto ufficializzato in questi giorni, la più famosa 48 ore di sconti dell’anno si terrà ancora a Luglio, anche se molti avevano ipotizzato un’anticipazione a Giugno, proprio a causa della presenza di un Prime Day autunnale (seguito dal Black Friday), mettendo a disposizione di tutti gli abbonati Prime una lunghissima serie di offerte da non perdere.

I giorni designati cadono nella seconda settimana del mese, più precisamente 11 e 12 luglio (sono un martedì/mercoledì), inizieranno quindi alle 00:00 di martedì 11 luglio, per finire alle 23:59 di mercoledì 12 luglio (salvo esaurimento anticipato delle scorte). Come vi raccomandiamo sempre, dato l’elevato interesse da parte della community verso l’evento, consigliamo di acquistare il prima possibile i prodotti desiderati, onde evitare di non poter accedere in un secondo momento agli sconti.

Amazon Prime Day 2023: i primi sconti

La preparazione alla maratona di 48 ore di sconti è iniziata, e per poterla affrontare nel migliore dei modi, potrebbe tornare utile pensare di approfittare per testare alcuni servizi di Amazon. Coloro che non li hanno mai provati, infatti, potranno iscriversi ad Amazon Kindle Unlimited per un periodo di 90 giorni a titolo gratuito (LINK), come anche ad Amazon Music Unlimited, in questo caso per 120 giorni sempre senza spendere nemmeno un centesimo (LINK).

Come vi abbiamo accennato, le due attivazioni sono limitate, infatti sono disponibili solamente per gli utenti che non hanno mai utilizzato i suddetti servizi.