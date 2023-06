Vodafone diventa quasi gratis, le Silver hanno 200 giga al mese

Il modo della telefonia mobile attualmente si compone di innumerevoli gestori, i quali ogni mese mostrano le migliori opportunità per il pubblico. Vodafone sta cercando di lottare in tutti i modi per dimostrare di essere ancora superiore, come del resto è sempre stato. È proprio questa motivazione che ha spinto il provider a produrre delle offerte straordinarie, le quali sono legate ad un metodo di pagamento utile per risparmiare ogni mese.

Vodafone, vincere diventa più semplice quando arrivano offerta come queste due: ecco le nuove Silver fino a 200GB

Qualcuno le aveva già viste durante gli scorsi mesi, decidendo anche di sottoscriverle. Tutti gli utenti che invece non avevano fatto in tempo, potranno ottemperare ora a quella necessità: sono infatti ritornate le offerte della gamma Silver. Le soluzioni in realtà sono due, molto interessanti sia dal punto di vista del prezzo che dal punto di vista dei contenuti di cui si può usufruire mensilmente.

La grande sfida agli altri gestori parte quindi con due promozioni mobili che partono da soli 7,99 € al mese. Questo è il prezzo della prima soluzione, quella che concentra al suo interno minuti senza limiti verso tutti, messaggi senza limiti verso tutti e 150 giga per navigare sul web sfruttando il 4G. Tale prezzo sarà disponibile solo accettando la modalità di pagamento Smart Pay.

Segue poi anche l’altra soluzione, la quale non cambia nel nome ma nei contenuti. Ecco per gli utenti minuti ed SMS senza limiti verso tutti questa volta però con 200 giga in 4G. Vodafone concede il prezzo mensile di 9,99 € bloccato per due anni, ma solo utilizzando Smart Pay.