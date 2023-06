I prezzi scontati da Unieuro permettono ai consumatori di raggiungere un livello di risparmio più unico che raro, in questo modo è facile pensare di accedere a prodotti di ottimo livello, senza mai essere minimamente costretti ad investire cifre di denaro particolarmente elevata.

Spendere poco con Unieuro è decisamente più semplice di quanto avreste mai immaginato, i prezzi sono bassi e convenienti, con inoltre la possibilità di completare gli acquisti stando comodamente seduti sul divano di casa, e la ricezione della merce direttamente al domicilio (gli ordini devono essere superiori ai 49 euro).

Unieuro, spettacolari offerte con questi prezzi bassi

Il volantino Unieuro, che ricordiamo resterà attivo fino al 22 giugno, rappresenta il giusto compromesso per riuscire ad acquistare grandi prodotti, come l’Apple iPhone 14, riuscendo comunque a non spendere troppo. Basti pensare infatti che il suddetto modello, nella variante che prevede 128GB di memoria interna, ha un costo effettivo di 829 euro, per comprendere ad ogni modo la bontà della campagna.

Osservando sempre gli smartphone di fascia alta, notiamo anche la presenza di Galaxy Z Fold 4, il foldable più amato e richiesto, in vendita a 1699 euro, passando anche per il Galaxy S23, che ha effettivamente un costo di soli 899 euro. Per i due modelli Samsung nello stesso periodo è possibile far valere il rimborso dell’azienda, con cifre fino a 500 euro.

