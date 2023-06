Comet non finisce mai di stupire, anche oggi ha deciso di mettere a disposizione del pubblico italiano una campagna promozionale più unica che rara, la perfetta occasione con la quale riuscire a mettere le mani su prodotti di alto livello, tra cui troviamo comunque top di gamma della telefonia mobile.

Spendere poco con Comet è sicuramente alla portata di ogni singolo consumatore, in questi giorni gli utenti possono approfittare di un rapporto qualità/prezzo decisamente conveniente, gli acquisti possono essere completati nei negozi sparsi per il territorio nazionale, come anche online sul sito, senza differenze sostanziali o degne di nota. Coloro che sceglieranno di completare l’ordine sul sito, potranno comunque ricevere gratuitamente la merce a domicilio, solo nel caso in cui il valore dell’ordine dovesse essere superiore ai 49 euro.

Scoprite subito i nuovi codici sconto Amazon gratis, sono disponibili per poco tempo solamente nel nostro canale Telegram ufficiale.

Comet, offerte e grandissimi sconti in esclusiva

Le occasioni nascoste all’interno dell’ultimo volantino Comet sono davvero ottime, abbracciano tutti gli smartphone top di gamma, anche di altissima fascia, come il Samsung Galaxy Z Fold4, che risulta essere acquistabile alla modica cifra di 1699 euro, seguito a ruota dal bellissimo Galaxy S23 Ultra, il cui prezzo è di 1199 euro. Per entrambi i dispositivi ricordiamo essere attiva la campagna di rimborso da parte di Samsung, con restituzioni fino a 500 euro.

Volgendo la propria attenzione verso altri modelli più economici, l’occhio cade su Motorola Edge 40 a 529 euro, passando anche per Motorola Moto G13 a 149 euro, oppure Motorola Moto E20 a 79 euro, ma le offerte non terminano chiaramente qua.