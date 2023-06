Un volantino Lidl più unico che raro vi attende in questi giorni, la nuovissima campagna promozionale riesce ad abbassare di molto i principali prezzi di vendita dei migliori prodotti in circolazione, garantendo al consumatore finale un risparmio più unico che raro.

Sono davvero innumerevoli i prodotti in promozione da Lidl, proprio in questi giorni gli utenti possono accedervi liberamente nei vari negozi sparsi per il territorio, senza però poter godere dell’aggiunta diretta del sito ufficiale, unico ambito in cui gli acquisti non possono essere completati, almeno per quanto ne concerne la tecnologia di ultima generazione.

Lidl, nuovi prezzi bassi nel volantino

La tecnologia torna a fare capolino all’interno dell’ultimo volantino di Lidl, i nuovi sconti attivati dall’azienda sono davvero stupendi, e possono garantire un risparmio più unico che raro. Il focus, a differenza delle precedenti campagne, è mirato direttamente su prodotti per il fai-da-te, tra i quali possiamo acquistare una smerigliatrice a mandrino oscillante (o orbitale delta), una sega ad immersione con binario guida, un avvitatore ricaricabile, trapano a percussione, troncatrice circolare e simili, con prezzi che vanno da un minimo di 14,99 euro, fino ad un massimo di 179 euro.

Nel mezzo trovano posto anche accessori relativamente economici, quali possono essere la lampada da lavoro ricaricabile, proposta a soli 11,99 euro, oppure una torcia LED multifunzione, il cui prezzo è di 4,99 euro. Tutti questi sconti sono attivi, come anticipato, in via esclusiva nei negozi fisici.